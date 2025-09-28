Армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге

Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщалось также, что в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.

"Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в материале.