Армия ФРГ провела крупнейшие учения в Гамбурге

Бундесвер завершил в субботу самые масштабные для немецкого Гамбурга со времен холодной войны учения НАТО Red Storm Bravo. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщалось также, что в рамках прошедших с 25 по 27 сентября учений планировалось отработать переброску сил НАТО на восточный фланг альянса в странах Прибалтики.
"Три дня бундесвер проводил в Гамбурге учения НАТО Red Storm Bravo. В субботу вечером самые крупные оборонные учения с холодной войны подошли к концу", - говорится в материале.
