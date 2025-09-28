Как мир между Азербайджаном и Арменией может изменить региональные связи

На сайте Atlantic Council - одного из ведущих аналитических центров США, специализирующегося на международных отношениях, безопасности и глобальной политике, - опубликована статья юриста по правам человека и старшего юридического консультанта ООН, армянки по происхождению Шейлы Пайлан. В материале рассматриваются геополитические и стратегические аспекты соглашения, подписанного 8 августа 2025 года в Белом доме между Арменией, Азербайджаном и США, а также возможное влияние нового транспортного коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) на региональные отношения, включая взаимодействие с Израилем.

Day.Az представляет перевод статьи:

8 августа 2025 года в Белом доме состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Целью встречи было подписание совместной декларации, направленной на установление мира между Баку и Ереваном. Центральным элементом пакета стал план создания "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), призванного соединить Азербайджан с его эксклавом - Нахчываном - через южные территории Армении.

В рамках сделки США получают исключительные права на развитие маршрута, в то время как Армения полностью сохраняет юрисдикцию над этим коридором. Это всё же первый ощутимый инфраструктурный шаг в хрупком и затянувшемся мирном процессе.

Шаг к взаимосвязанности

Для Армении - это не масштабная сделка, а лишь первый шаг. TRIPP следует рассматривать как начальный элемент более крупной головоломки. Сегодня большая часть торговли между Каспийским и Черным морями проходит через Грузию по маршруту, проходящему южнее контролируемого Россией региона Южной Осетии, что представляет собой географическую уязвимость и делает диверсификацию стратегически необходимой.

Дополнительные связи через Армению укрепят "Средний коридор" в Европу, предлагая альтернативные маршруты, менее подверженные геополитическим узким местам. Для США, Израиля и их партнёров такая диверсификация весьма привлекательна, так как она ослабляет влияние Ирана, Китая и России, укрепляя устойчивость региона и открывая новые каналы для торгового и тактического взаимодействия.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отдельно подчеркнул, что никакая третья сторона не будет контролировать или курировать участок, проходящий по территории Армении, и что в рамках TRIPP Армения и Азербайджан получат взаимный доступ к инфраструктуре друг друга.

Потенциальное влияние на отношения с Израилем

Углубляющиеся отношения между Азербайджаном и Израилем хорошо задокументированы: от энергетического сотрудничества до поставок военных технологий. Израиль долгое время получал значительную долю своей нефти из Азербайджана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), а недавно государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR приобрела 10-процентную долю в израильском оффшорном газовом месторождении "Тамар", ещё сильнее связав обе страны. Израиль также был одним из основных поставщиков вооружений Азербайджану, обеспечив 69% его импорта вооружений в период с 2016 по 2020 год.

С установлением мира темпы закупок наступательных вооружений могут снизиться, но сотрудничество в сфере разведки, наблюдения и разведки (ISR), противовоздушной обороны, кибербезопасности и подготовки, вероятно, сохранится, поскольку оно служит общим целям по сдерживанию Ирана. После реализации TRIPP торговля между Израилем и Азербайджаном, проходящая через территорию Армении, а не Ирана, станет менее рискованной.

В отличие от этого, отношения Армении с Израилем остаются вежливыми, но слабыми. Армения открыла посольство в Тель-Авиве только в сентябре 2020 года, в то время как Израиль по-прежнему аккредитует нерезидента-посла в Армении. Двусторонняя торговля остаётся относительно скромной: в 2024 году Израиль экспортировал в Армению товаров на сумму около 10,25 миллиона долларов США, а Армения в Израиль - на сумму около 9,3 миллиона долларов.

Между двумя странами регулярно возникали напряжения. Отношения осложнялись и поставками израильского оружия Азербайджану во время конфликта в Карабахе, что в октябре 2020 года привело к отзыву армянского посла. Дипломатическое представительство было восстановлено в 2022 году, но напряжённость вновь всплыла в июне 2024 года, когда Армения признала Палестину, что побудило Израиль вызвать армянского посла для "строгого внушения", как это охарактеризовало МИД Израиля. Это резко контрастирует с исключительным теплом, которое Израиль продолжает демонстрировать Азербайджану, несмотря на то, что тот признал Палестину ещё в 1992 году.

Мир между Арменией и Азербайджаном может позволить Иерусалиму сохранить тесное партнёрство с Баку и одновременно начать прагматичную, не антагонистическую перезагрузку с Ереваном. Снижение напряжённости между Арменией и Азербайджаном также снижает риски для критически важной региональной инфраструктуры, такой как нефтепровод BTC. Даже до окончательного мирного урегулирования Израилю явно выгодно укреплять связи с Арменией - не только для расширения своего дипломатического охвата на Южный Кавказ, но и для установления конструктивного канала с государством, обладающим влиятельной диаспорой и углубляющим партнёрство с Францией, Индией и Европейским союзом, а также для создания дополнительных вариантов управления региональными угрозами, связанными с Ираном.

Одним из конструктивных шагов могло бы стать публичное одобрение Израилем TRIPP, а также выражение поддержки инициативе "Перекрёстки мира" - таким образом Израиль может поддержать инфраструктурную диверсификацию Армении, не затрагивая самые чувствительные исторические и политические вопросы. Другим прагматичным шагом было бы расширение сотрудничества в неполитических секторах, имеющих прямое значение для внутренней политики, таких как агротехнологии, водные ресурсы, здравоохранение и инновации. И, наконец, стоит отметить недавние заявления специального посланника США Стива Уиткоффа о том, что Армения (а также Азербайджан) потенциально могут вскоре присоединиться к Авраамским соглашениям - идея, хоть и амбициозная, но предлагающая перспективную рамку для сближения.

Присоединение к Авраамским соглашениям

Для Азербайджана присоединение к Соглашениям - это, прежде всего, вопрос международного престижа и вполне реалистичный шаг, учитывая союз с Израилем.

В то же время участие Армении лучше вписывается в логику нормализации, заложенную в Соглашениях, и сулит более значимые стратегические выгоды: открытие структурированного канала с государством, традиционно осторожным по отношению к Израилю, расширение присутствия Израиля на Южном Кавказе, дополнительный вектор сдерживания Ирана, а также платформа для сотрудничества и взаимосвязанности при демонстрации менее одностороннего подхода в регионе. Путь Армении будет более сложным, но не невозможным. При отсутствии существенной двусторонней повестки потребуются весомые стимулы и целенаправленные дипломатические усилия, особенно учитывая возможную негативную реакцию со стороны Ирана, который с большой вероятностью воспримет любое присоединение Армении к Соглашениям с тревогой.

Одной из возможностей может стать статус наблюдателя или партнёра, развиваемый через механизм для стран, разделяющих ценности Соглашений, но не входящих в их первоначальный круг, ориентированный в основном на арабские государства. Директор Инициативы N7 - партнёрства Атлантического совета и фонда Джеффри М. Талпинса - ранее высказывался за эволюцию Авраамских соглашений от набора двусторонних сделок к стратегической мини-многосторонней архитектуре, основанной на конкретных направлениях сотрудничества и устойчивом диалоге между партнёрами, включая вопросы Ирана и Газы, а не просто символических жестах. Путь Армении как раз укладывается в эту модель: интеграция Еревана в модульные направления по вопросам взаимосвязанности, энерготранзита и управления иранскими рисками расширит интеграционную ценность сети, не вынуждая к преждевременному политическому выравниванию.

Уроки для других регионов

Мир между Арменией и Азербайджаном может стать поучительной моделью для других затяжных конфликтов. Готовность Пашиняна поставить выживание государства выше территориальных притязаний, хотя и политически болезненная, отражает тот тип стратегической переоценки, который часто необходим для достижения мира. Для Израиля и его арабских партнёров пример Южного Кавказа подтверждает принцип, что прочный мир иногда требует пересмотра, а то и отказа от устоявшихся национальных нарративов.

TRIPP сам по себе не преобразит Южный Кавказ. Но если он станет частью более широкой стратегии многовекторной взаимосвязанности, он может стать катализатором глубокой интеграции, связывая не только Армению и Азербайджан, но также Израиль, Турцию, Центральную Азию и Европу в единое экономическое и стратегическое пространство. Для этого потребуются воображение, укрепление доверия и политическая воля выйти за рамки минимализма соглашений 8 августа.

Если эта дорога превратится в настоящий перекрёсток, США и Израиль смогут использовать свои прочные региональные партнёрства для совместного создания практической рамки, которая шаг за шагом вовлекает Армению и Азербайджан в экосистему Авраамских соглашений. Это будущее зависит не от церемоний, а от дисциплинированной реализации и ощутимых краткосрочных выгод для армян и азербайджанцев.