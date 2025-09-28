Азербайджан входит в пятерку импортеров фармакологической продукции Турции

В период с 2020 по 2024 гг. Турция поставила в Азербайджан фармакологической продукции на сумму 336 млн 347 тыс. долларов, что является четвертым показателем среди торговых партнеров Анкары.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Института статистики Турции (TÜİK), лидером по объемам закупок фармакологической продукции турецкого производства стала Южная Корея, куда за пять лет поставлено продукции медицинского назначения на сумму 2 млрд 182 млн долларов. Далее следуют Венгрия (около 660 млн долларов) и Ирак (более 460 млн долларов), передает Day.Az.

В пятерку ведущих рынков для производителей фармакологической продукции Турции также вошла Грузия (свыше 283 млн долларов).

По данным TÜİK, в целом за пятилетний период (2020-2024 гг.) Турция экспортировала фармакологической продукции на сумму 9 млрд 117 млн 595 тыс. долларов. Импорт составил 26 млрд 56 млн 780 тыс. долларов.