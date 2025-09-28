В Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек

После убийства наркобандой трех девушек в Буэнос-Айресе прошли протесты, сообщает газета Pagina 12, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Начало марша в Буэнос-Айресе стало символом принятия и сдерживания горя. Помимо имен девушек, на шествии несли транспаранты общественных организаций, ежедневно проводящих акции в районе Флорес: "Наши жизни не одноразовые", - написало издание.

В митинге приняли участие представители феминистских организаций, политических партий, профсоюзов и общественные движения, пытающиеся противостоять преступности.

25 сентября Mirror сообщало, что в Буэнос-Айресе три девушки были жестоко убиты и изнасилованы. Девушек заманили в дом обманом. Преступление показывали в прямом эфире на платформе TikTok. Свидетелями ужасных сцен стали 45 человек.

На данный момент, по информации La Nacion, по подозрению в причастности к тройному убийству задержаны 12 человек.