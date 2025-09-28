В Дании на неделю запретят использование беспилотников

В Дании в связи с проведением саммита Евросоюза с 29 сентября по 3 октября будет запрещено использование гражданских беспилотников. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта королевства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На фоне недавних инцидентов с дронами в нескольких аэропортах министр транспорта Томас Даниэльсен, проконсультировавшись с министром обороны и министром юстиции, решил использовать вариант, предусмотренный Законом об авиации, для закрытия воздушного пространства Дании для всех полетов гражданских дронов на этой неделе", - говорится в заявлении ведомства.

По словам Даниэльсена, благодаря запрету на использование беспилотников будет снижен риск того, что вражеские дроны спутают с легальными БПЛА и наоборот.

В министерстве добавили, что запрет не распространяется на полеты военных беспилотников, государственную авиацию с дронами, включая операции полиции и аварийных БПЛА, а также муниципальные и региональные случаи ЧС и в сфере здравоохранения.