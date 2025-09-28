Масштабные изменения в транспортной сфере Гянджи

Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) проведены масштабные работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Гянджа.

Как сообщили Day.Az в AYNA, в результате проведенных обширных анализов и исследований маршрутная сеть города была переформирована. Оптимизировано функционирование существующих маршрутов, определена работа 22 автобусных линий. Для повышения доступности общественного транспорта и качества пассажирских перевозок в городе и близлежащих поселках был проведен конкурс по 20 внутригородским и 2 пригородным маршрутам, по итогам которого определены победители.

Одним из важных новшеств стало внедрение передовых цифровых технологий в общественном транспорте. Теперь во всех автобусах Гянджа оплату проезда можно осуществить через систему безналичных платежей CityCard, с использованием технологии NFC - любыми банковскими картами, а также через мобильные платежные сервисы Google Pay и Apple Pay.

Среди реализованных мероприятий - формирование профессионального и ответственного водительского состава для работы в общественном транспорте. С этой целью сотрудники Учебно-образовательного центра AYNA провели в Гяндже тренинги для водителей автобусов по вопросам профессиональной деятельности и правил поведения. В общей сложности 423 водителя успешно прошли обучение и экзаменационный процесс.

В то же время для обеспечения эффективного управления общественным транспортом в Гяндже был введен в эксплуатацию новый автобусный депо-комплекс, отвечающий современным стандартам. В комплексе созданы условия для обслуживания до 300 автобусов. Благодаря мониторинговому центру движение автобусов будет отслеживаться в режиме реального времени.

В рамках оптимизации пассажирских перевозок реализован ряд проектов. Одним из них стал транспортный узел - Транспортно-пересадочный пункт, созданный перед железнодорожным вокзалом. Здесь обеспечена взаимосвязь железнодорожного и автомобильного транспорта. Предусмотрены зоны для парковки и посадки-высадки пассажиров, установлены современные автобусные остановки и павильоны. В общей сложности к узлу будут подключены 6 автобусных маршрутов, два из которых будут иметь здесь конечную остановку. Также планируется, что к узлу будут прибывать автобусы, движущиеся в направлении Самуха.

В городе Гянджа, по результатам проведенных анализов, в районах с интенсивным движением и высокой загруженностью, с учетом дорожной инфраструктуры, установлено 34 современных остановочных павильона.

В целях улучшения дорожной инфраструктуры проведены работы по обновлению асфальтового покрытия на 97 улицах, выполнена разметка общей протяженностью 128 км, а также осуществлены ручные работы на площади 12 тыс. квадратных метров. При обновлении улиц и проспектов был применен современный подход, разметка выполнена с высоким качеством. В рамках проведенных работ было установлено свыше 4000 дорожных знаков.

Кроме того, в Гяндже были проведены исследования для определения подходящих мест под устройство полос микромобильности. На данный момент обустроено и связано 2,7 км полосы микромобильности, на первом этапе планируется строительство еще 2,6 км, после чего общая протяженность сети достигнет 5,3 км.

Также проведена работа по определению мест для стоянок такси: в городе выделено 10 адресов для организации таксомоторных парковок. В трех местах установлены точки посадки-высадки пассажиров, где размещены соответствующие указатели.

Все изменения, реализованные в Гяндже, направлены на оптимизацию работы общественного транспорта в городе, обеспечение пассажиров качественным обслуживанием, а также повышение безопасности пешеходов и водителей.