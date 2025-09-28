Россию призвали «проснуться и принять реальность»

За последние недели Москва отказалась участвовать в двусторонних встречах с украинцами, а также в трехсторонних встречах с участием президента и других представителей администрации США.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами", - сообщил он.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться мира, и будет продолжать прилагать усилия для этого. Он выразил надежду на то, что россияне "проснутся и примут реальность".

Отметим, 25 сентября президент Дональд Трамп заявил, что пришло время положить конец войне в Украине, и вновь обратился с призывом к Москве. Он подчеркнул, что разочарован президентом России Владимиром Путиным, добавив: "Думаю, уже пора остановиться".

После встречи с президентом Украины Володимиром Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Трамп назвал Россию "бумажным тигром" и отметил, что Украина оказывает достойное сопротивление.