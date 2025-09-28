Игры стран СНГ – это больше, чем спортивные соревнования - Сергей Лебедев
Игры стран СНГ - это больше, чем спортивные соревнования.
Как передает Day.Az, об этом сказал Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в своем приветствии организаторам, участникам и гостям III Игр стран СНГ в Азербайджане.
В нем говорится, что Игры стран СНГ - это больше, чем спортивные соревнования. Это зримое доказательство того, что спорт остается мощнейшей объединяющей силой нашего времени.
Генеральный секретарь СНГ особо подчеркнул, что III Игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества.
Сергей Лебедев пожелал всем молодым атлетам спортивных побед, новых рекордов и личностного роста.
"Пусть эти Игры вдохновят на новые свершения как на спортивных аренах, так и в созидательной работе на благо наших стран", - резюмировал Сергей Лебедев.
