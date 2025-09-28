Нетаньяху допустил возможность амнистии для членов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил, что радикальные представители палестинского движения ХАМАС могут получить амнистию после завершения боевых действий в секторе Газа.

Как передает Day.Az, в интервью телеканалу Fox News он пояснил, что подобный вариант обсуждается, однако пока нуждается в детализации.

"Думаю, предстоит еще проработать все нюансы. Ранее я уже говорил: если руководители ХАМАС согласятся покинуть страну, прекратят войну и освободят всех заложников, тогда мы готовы их выпустить", - сказал израильский премьер.

Нетаньяху отметил, что переговоры по этому поводу ведутся в настоящий момент. "Я уже затрагивал этот вопрос, но требуется тщательная проработка. Все это может стать частью общего плана. Не стану забегать вперед, но дискуссии действительно идут прямо сейчас", - добавил он.