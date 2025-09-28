https://news.day.az/azerinews/1783938.html Gəncə səmasında qürurverici anlar - VİDEO Bu gün Gəncədə III MDB Oyunlarının təntənəli açılış mərasimində dron şousu nümayiş etdirilib. Day.Az xəbər verir ki, yarışlar müxtəlif idman növləri üzrə Gəncə, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl, Yevlax və Xankəndidə təşkil ediləcək. Həmin şəhərlərin adları Gəncə səmasında yüksəlib:
Gəncə səmasında qürurverici anlar - VİDEO
Bu gün Gəncədə III MDB Oyunlarının təntənəli açılış mərasimində dron şousu nümayiş etdirilib.
Day.Az xəbər verir ki, yarışlar müxtəlif idman növləri üzrə Gəncə, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl, Yevlax və Xankəndidə təşkil ediləcək.
Həmin şəhərlərin adları Gəncə səmasında yüksəlib:
