Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории

Рейтинг британского премьер-министра Кира Стармера установил новый антирекорд: всего 13% граждан Соединенного Королевства поддерживают его политику. Таким образом, он стал самым непопулярным главой правительства в истории страны, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на статистику исследовательской компании Ipsos, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Рейтинг одобрения Стармера достиг исторического минимума. Согласно новому опросу, лишь 13% населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны, что дает ему общий коэффициент одобрения -66", - сказано в материалах.

Популярность Стармера оказалась даже ниже, чем у его предшественников Риши Сунака в 2024 году и у Джона Мейджора в 1994 году. Более половины членов Лейбористской партии не хотят, чтобы действующий премьер был ее главой.

Подавляющее большинство британцев обвиняют Стармера в предательстве национальных интересов страны. Главная причина недовольства - его политика в отношении беженцев. 14 сентября сообщалось, что участники массовой акции протеста в Лондоне назвали курс премьера "мусорным". В протестах участвовали около 3 млн человек.