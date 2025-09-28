Азербайджанские теннисисты завоевали серебро в парном разряде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
18:53
Сегодня в финальном матче парного разряда III Игр стран СНГ выступили азербайджанские теннисисты Онур Гулузаде и Адиль Ахмедзаде.
Как сообщает Day.Az, в решающем поединке спортсмены встретились с российской парой Евгений Васиков и Евгений Досов, уступив со счетом 0:3 и завоевав серебряные медали.
Третье место заняли пара Онур Гулузаде и Марзия Нурматова в соревнованиях смешанных пар, а также тандем Айлин Аскеровой и Ягмур Мамедли в парных соревнованиях.
Стоит отметить, что это уже шестая награда азербайджанских теннисистов на III Играх стран СНГ. Ранее команды девушек и юношей занимали вторые места в командных соревнованиях, а Ягмур Мамедли завоевала бронзу среди 14-летних. Завтра Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде и Марзия Нурматова выйдут в финал личных соревнований.
