Искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов в Гяндже

Как сообщалось, 28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр стран СНГ в Гяндже.

В рамках мероприятия состоялась искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов.

Президент Ильхам Алиев особо поприветствовал Нилай Алиеву, потерявшую обоих родителей в результате ракетного удара со стороны Армении в 2020 году.

Day.Az представляет эти кадры: