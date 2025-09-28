https://news.day.az/officialchronicle/1783934.html Искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО Как сообщалось, 28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр стран СНГ в Гяндже.
Как сообщалось, 28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за церемонией открытия III Игр стран СНГ в Гяндже.
В рамках мероприятия состоялась искренняя встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с детьми шехидов.
Президент Ильхам Алиев особо поприветствовал Нилай Алиеву, потерявшую обоих родителей в результате ракетного удара со стороны Армении в 2020 году.
Day.Az представляет эти кадры:
