В Баку состоится 33-й Конгресс Всемирного колледжа челюстно-лицевых хирургов (ICMFS)

С 9-11 октября 2025 года в городе Баку, в Конгресс-холле гостиницы Фермонт состоится 33-й Конгресс Всемирного колледжа челюстно-лицевых хирургов (ICMFS), основанная более 50 лет тому назад и являющаяся одной из авторитетнейших организаций в этой сфере, сообщает Day.Az.

В рамках данного мероприятия также будет проведен:

- III-ий Международный Конгресс Азербайджанского общества хирургов полости рта и челюстно-лицевой области (AzOMFS).

В таком же формате ланируется проведение

- I-ого Конгресса челюстно-лицевых хирургов тюркских государств.

Своё участие подтвердили ведущие мировые специалисты, деятельность которых направлена на восстановление и совершенствование одной из важнейших анатомических областей, определяющей как внешний облик, так и социальный статус человека.

Среди приглашённых лекторов:

- профессор Джатин Шах (США) - признанный мировой лидер в хирургии головы и шеи;

- профессор Жан-Поль Менингауд (Франция) - всемирно известный челюстно-лицевой хирург, имеющий опыт семи операций по трансплантации лица;

- профессор Эдгар Биммер (Германия) - ведущий реконструктивный хирург, один из основателей реконструктивной и пластической хирургии в Европе и Азии;

- профессор Балаши (Индия)- известный краниофациальных хирург

Всего участие примут специалисты из более чем 30 стран, включая Турцию, США, Индию, Пакистан, Францию, Германию, Грецию, Австрию, Италию, Испанию, Нидерланды, Японию, Южную Корею, Филиппины, Аргентину, Бразилию, Польшу, Сербию, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Израиль, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак, Сирию, Таиланд, Кипр и Чад.

Научная программа Конгресса охватит широкий круг тем, включая:

- хирургию полости рта и челюстно-лицевой области (включая дентальную имплантологию и пародонтальную хирургию),

- эстетическую и реконструктивную хирургию лица и черепа,

- онкологию головы и шеи,

- оториноларингологию,

- компьютерное регулирование хирургии ( CAD/CAM системы и навигационная хирургия),

- медицинскую косметологию.

3-х дневная Научная программа Конгресса будет представлена в виде пленарных заседаний, симпозиумов, докладов в формате устных и постерных презентаций, а также впервые проводимых в Азербайджане с участием зарубежных специалистов 2-х кадавр-курсов по хирургии лица и скуловой дентальной имплантации, а также Мастер Класса на реальных пациентах по эстетической медицине.

Кроме того, состоится специализированная выставка, на которой будут представлены последние достижения и инновации в области челюстно-лицевой хирургии и смежных медицинских дисциплин.

Церемония открытия Конгресса состоится 9 октября 2025 года в 18:00 в зале имени Низами Гянджеви гостиницы Fairmont.

Актуальная информация регулярно обновляется на официальном сайте Конгресса:

https://icmfs2025.az-omfs.az/