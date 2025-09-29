Новая находка раскрыла тайну происхождения человека

В журнале Science опубликовали результаты реконструкции уникального ископаемого - черепа "Юньсянь 2" возрастом почти миллион лет, найденного в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с помощью высокоточных КТ-сканов и цифровой реставрации ученым удалось устранить деформации, накопленные за тысячелетия, и восстановить первоначальные очертания. Анализ показал, что череп сочетает примитивные черты, характерные для Homo erectus, и более продвинутые - свойственные поздним представителям рода Homo.

Сравнение с другими находками позволило отнести "Юньсянь 2" к азиатской ветви Homo longi, известной как "человек-дракон". Эта линия, как показало исследование, является "сестринской" по отношению к Homo sapiens и, вероятно, включала в себя денисовцев. Таким образом, находка вносит ясность в одну из самых острых дискуссий палеоантропологии - как именно расходились эволюционные ветви древних людей.

Ученые подсчитали, что расхождение между ветвями Homo longi и Homo sapiens произошло около 1,3 млн лет назад - значительно раньше, чем считалось ранее. При этом эволюция обеих линий шла быстрыми темпами, что объясняет мозаичное сочетание признаков в черепе "Юньсянь 2". Авторы подчеркивают: эта находка может оказаться ключом к пониманию происхождения не только денисовцев, но и самих истоков нашей линии человечества.