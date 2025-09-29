https://news.day.az/world/1783958.html В США начались аресты нелегалов в Чикаго В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC 7. По имеющимся сведениям, вооруженные федеральные агенты находятся в центре Чикаго. Они начали производить массовые аресты нелегалов.
В Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал ABC 7.
По имеющимся сведениям, вооруженные федеральные агенты находятся в центре Чикаго. Они начали производить массовые аресты нелегалов.
Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.
Мэр Чикаго Брэндон Джонсон назвал происходящее нагнетанием страха и милитаризацией города. Он призвал местных жителей помнить о гарантированных конституцией США правах.
