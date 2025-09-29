Хроника Победы (29.09.2020). Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы в программе «60 минут» телеканала «Россия-1»

29 сентября 2020 года в программе "60 минут", транслируемой по телеканалу "Россия-1", вышла в эфир передача, посвященная последним событиям на азербайджано-армянской линии соприкосновения войск.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в передаче Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян ответили на вопросы ведущих.

Ведущий передачи первым адресовал вопросы Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Ведущий: Спасибо, господин Президент, что согласились на это интервью. Что прямо сейчас происходит на фронте? Уже поступает информация об использовании авиации.

Президент Ильхам Алиев: На фронте ситуация напряженная. В результате армянской военной провокации, которая началась утром 27 сентября, были подвергнуты массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана и наши боевые позиции. В результате этой агрессии 11 мирных жителей Азербайджана, включая 2 детей, погибли, также есть жертвы среди военнослужащих. Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору и таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю. Таким образом, уже третьи сутки идут ожесточенные бои, в результате которых Азербайджанская армия освободила ряд населенных пунктов от оккупации, а также заняла стратегические высоты в разных направлениях. На сегодняшний день ситуация такова, что активные боевые действия ведутся.

Ведущий: Ильхам Гейдарович, проясните нам, пожалуйста, роль Турции. Анкара официально в лице Президента и руководителей МИД заявила о том, что поможет вам на поле боя.

Президент Ильхам Алиев: Роль Турции, я считаю, носит стабилизирующий характер в регионе. Турция - наша братская страна и наш союзник. И с самого первого часа как мировая общественность узнала о том, что Армения напала на Азербайджан, Турция на уровне главы государства и других руководителей высказалась однозначно в поддержку Азербайджана, в поддержку международного права. Потому что Армения грубо нарушает международное право, оккупируя территорию Азербайджана на протяжении около 30 лет. В этом, собственно, и заключается роль Турции, больше ни в чем. Турция оказывает нам моральную поддержку, и мы благодарны турецкому руководству, Президенту и турецкому народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует. И все слухи о том, что Турция участвует как сторона конфликта, которые распространяются с армянской стороны, носят провокационный характер. Как это принято сейчас говорить, это фейк ньюс. Нет ни одного свидетельства участия Турции в конфликте и нет такой необходимости. Азербайджанская армия достаточно подготовлена для того, чтобы обеспечить защиту своего народа и своей территории.

Ведущий: Ильхам Гейдарович, таким образом, Вы не подтверждаете, более того, опровергаете информацию о том, что буквально час назад турецкие ВВС сбили самолет армянских ВВС. Речь шла об F-16 и Су-25.

Президент Ильхам Алиев: Мы этой информацией не владеем. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня, знаете, с учетом современных технологий очень трудно что-то скрыть, потому что есть объективные формы наблюдения, есть спутниковые наблюдения и поэтому очень легко проверить, что это очередная провокация. Нам понятна цель армянской стороны - создавая такие ложные новости, во-первых, принизить боеспособность Азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны, и тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию. Поэтому ответственно вам заявляю: Турция не является стороной конфликта, никоим образом в нем не участвует, и никакой необходимости в этом нет.

Ведущий: Ильхам Гейдарович, готова ли Ваша страна к движению в сторону Казанской формулы, в рамках которой Армения должна освободить несколько районов, или любой другой формулы? Что сейчас в принципе можно предпринять? Как переломить ситуацию, если конфликт в Карабахе и Карабах на протяжении аж 30 лет то горит, ну, или тлеет? Что делать?

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, Азербайджан всегда проявлял конструктивность на переговорном треке. И сопредседатели Минской группы, которые ответственны за посредническую миссию, это могут подтвердить. В том числе за последние два года я неоднократно и на уровне других ответственных лиц мы заявляли, что мы привержены принципам урегулирования, которые выработаны годами и которые Минская группа и ее сопредседатели считают основой для переговорного процесса. Более того, мы заявляли неоднократно в последние два года и до этого, что мы привержены и формату переговоров. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Есть только две стороны конфликта. Иной раз, когда говорится о конфликте, говорят все стороны. Это неправильное определение. Нет всех сторон. Есть только две - Армения и Азербайджан. Но что происходило за последние годы, после Соросовского переворота, который совершила нынешняя власть в Армении. Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. А если он говорит, что Карабах - это Армения и вдобавок к тому, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который уже существует 20 лет, так значит Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования, и когда Минская группа уже в последнее время начинает более активно говорить о том, кто же все-таки является препятствием для урегулирования, вот делают такие провокации, как 27 сентября. А до этого 12 июля наши позиции были атакованы на государственной границе. А после этого - 23 августа, когда диверсионная группа Армении была захвачена, ее главарь был захвачен на линии соприкосновения. Все делается для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Потом обвинить Азербайджан, потом вовлечь третьи стороны и тем самым сорвать переговорный процесс. Потому что армянская сторона хочет сохранить статус-кво. А сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице глав государств России, Франции и США делали неоднократные заявления о том, что статус-кво неприемлем. А это значит, что территории под оккупацией должны быть возвращены Азербайджану. Мы привержены переговорам, но с армянской стороны видим совершенно противоположные действия.

Ведущий: Скажите, пожалуйста, господин Президент, что все-таки произошло в воскресенье, что спровоцировало столь масштабное и кровопролитное противостояние?

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, к воскресенью, к тому, что произошло в воскресенье, Армения шла уже несколько месяцев. Если вы проследите хронологию их действий и заявлений, то отчетливо будет видно, что они шли к этой провокации сознательно. Не так давно, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, я открыто говорил, что Армения готовится к войне и необходимо ее остановить. В июле они предприняли вооруженное нападение на наши населенные пункты на государственной границе. Это находится далеко от зоны конфликта. Тогда погиб один мирный житель и несколько военнослужащих. Столкновения длились четыре дня, и поскольку у нас не было и нет никаких военных целей на территории Армении, то как только армянские вооруженные силы были отброшены от нашей территории, по обоюдной договоренности огонь был прекращен. Затем, как я сказал, диверсионная группа проникает на нашу территорию, которая была нейтрализована. Затем армянская сторона публично, демонстративно объявляет о переселении на оккупированные территории и в наш древний азербайджанский город Шушу армян-выходцев из Ливана, что является военным преступлением. Это является нарушением Женевской конвенции. Делается это демонстративно. До этого они проводят так называемую "инаугурацию" так называемого главаря преступного Нагорно-Карабахского режима в Шуше - в древней жемчужине азербайджанской культуры. Все это сознательные провокации против нас, втягивание нас в конфликт и провоцирование на ответные действия. Мы проявляли сдержанность, конструктивность и здравый смысл, но, когда у них не получилось, они предприняли эту попытку. Более того, еще одна причина во внутриполитическом кризисе, который в Армении существует. Ведь сегодня в Армении существует режим Сороса. Переворот, который не удался в Беларуси, удался два года назад в Ереване. И сегодня руководитель Армении в лице Пашиняна - это ставленник Сороса, это человек, который сделал очень много обещаний и который не может их выполнить, и по существу страна находится в кризисе.

Таким образом, ему нужен был внешний фактор, какая-то заваруха, если можно так сказать, с тем, чтобы отвлечь внимание населения, что ему и удалось. Более того, буквально за два дня до того, как они напали на нас, в очередной раз лидер главной оппозиционной партии Армении был арестован. То есть, диктаторский, деспотичный режим Пашиняна ликвидировал все оппозиционное поле у себя в стране и сейчас демонстрирует агрессию вновь по отношению к азербайджанскому народу.

Ведущий: Ваша позиция ясна. Спасибо огромное. Если можно буквально коротко: да или нет. Есть ли на фронте прямо сейчас боевики из Сирии?

Президент Ильхам Алиев: Нет. Это очередной фейк ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет. Нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства. Это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации. Никакой необходимости в этом нет. У Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением 10 миллионов против 2 миллионов у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах. Поэтому мы способны сами за себя постоять и наказать агрессора так, чтобы ему было неповадно больше даже смотреть в нашу сторону.

Ведущий: Спасибо Вам большое. Ильхам Алиев был с нами на связи из Баку. Мира Вам. До свидания

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. До свидания.

Ведущий: Сейчас мы выходим на связь с Ереваном. К нам присоединяется лидер Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Никол Воваевич, здравствуйте. В первую очередь, мы бы хотели попросить вас прокомментировать, что прямо сейчас происходит. Приходят очень тревожные новости.

Никол Пашинян: Сегодня с утра новость в том, что Азербайджан бомбил села уже непосредственно на территории Республики Армения. А до этого 27 сентября Вооруженные сила Азербайджана начали полномасштабную военную агрессию против Нагорного Карабаха. Они уже три дня бомбят населенные пункты Нагорного Карабаха, используя артиллерию и системы залпового огня. К сожалению, у нас здесь жертвы не только среди военных, но еще и среди гражданского населения. Очень важный нюанс, что Турция фактически вовлечена в этот процесс. По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана и местами они даже руководят военными действиями. Еще один очень важный нюанс. Уже в международной прессе было множество публикаций о том, что Турция вербует наемников на территории Сирии и перевозит в Азербайджан для участия в войне против Нагорного Карабаха и Республики Армения. Между прочим, есть информация, что уже прямо в населенных пунктах Азербайджана произошли некоторые стычки между этими наемниками и местными жителями, потому что эти наемники пытаются навести законы шариата в этих селах, и они заходят в магазины и требуют, чтобы эти магазины прекратили продажу алкогольных изделий и т.д. и т.п.

Ведущий: Скажите, пожалуйста, господин Пашинян, только что пришла новость о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС. Причем новость пришла со ссылкой на минобороны Армении. Пилот погиб. Известно ли вам об этой информации? Что это может означать, если уже в небе сталкиваются самолеты Армении и Турции?

Никол Пашинян: Это уже состоявшийся факт и это еще одно доказательство того, о чем я говорил. Вы знаете, это очевидно, что сейчас и Армения, и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой Турции. Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. Они, по нашей информации, ищут повод, чтобы привести свои войска в Нахчыван. Это азербайджанский анклав, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном. Хотя у нас здесь информация, что там уже присутствуют некоторые подразделения турецкой армии. Вообще, в этом никакого секрета. Потому что с августа турецкие войска уже находятся в Азербайджане. Они начали совместные военные учения, и эта война началась как продолжение этих военных учений.

Ведущий: Николай Воваевич, сейчас уже многие эксперты достаточно жестко формулируют и объясняют все, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Звучит слово война. Насколько корректно, уместно использовать это слово и можно ли хоть что-то сейчас предпринять для того, чтобы и прекратить кровопролитие, и остановить огонь?

Никол Пашинян: Ну это, конечно же, корректная формулировка. Потому что идет война. Есть очень много разрушений, жертв и вовлечено огромное число военнослужащих, и это для нас очень важный нюанс. Как вы знаете, в начале ХХ века произошел первый геноцид ХХ века. Это произошло в Оттоманской империи, и жертвой этого геноцида пал армянский народ. Поэтому все мы воспринимаем как экзистенциальную угрозу для нашего народа. Фактически мы воспринимаем это как войну, которая была объявлена армянскому народу. Наш народ просто сейчас вынужден использовать право на самооборону. Что можно делать? Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, осудить действия Турции. Потребовать, чтобы Турция вообще вышла с этого региона, потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает. Это может привести к дальнейшей эскалации и увеличению масштаба этих военных действий, этой войны. Сейчас международное сообщество должно принять конкретные усилия, чтобы заставить Турцию выйти из Южного Кавказа и заставить Азербайджан прекратить агрессию и агрессивные действия, военные действия.

Ведущий: Господин премьер-министр, не будем вас больше задерживать. Знаем, что вам нужно бежать на совещание с военными. Очень короткий вопрос: какие переговорные форматы сейчас могут сработать? Или все прежние договоренности уже отброшены в прошлое? Условно говоря, Казанский формат, по которому вы должны освободить несколько районов, эти все договоренности стерты, или еще возможно по ним двигаться?

Никол Пашинян: Вы знаете, что касается переговорного формата, то мы представляем, что переговорный процесс должен продолжаться там, где он и начался. Это сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Что касается конкретных переговоров, для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу. Очень трудно говорить о переговорах, особенно об их содержании, когда идут конкретные военные действия. Прежде всего нужно остановить насилие, и нужно констатировать, и Азербайджан должен принять эту формулу, что нет военного решения для нагорно-карабахской проблемы. Ведь эта война не началась с нуля. В течение долгого времени азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян и в течение долгого времени угрожает, вопреки международным призывам, что собирается решать нагорно-карабахский вопрос военным путем. Я надеюсь, что хотя бы эти события и та ситуация, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения для нагорно-карабахского конфликта. Потому что вооруженные силы Азербайджана провалили решение задачи, как мне думается, военно-политического руководства и не смогли достичь никакого успеха в военном смысле на фронте. То есть, они не смогли решить свою задачу. Я надеюсь, что это убедит Азербайджан, что нет военного решения этому конфликту. Есть только мирное и переговорное решение для нагорно-карабахского конфликта, и любое решение должно быть приемлемым не только для Азербайджана, но и для Армении, Нагорного Карабаха. Ведь, я хочу констатировать, что когда я стал премьер-министром, я предлагал и продолжал предлагать конкретную формулу для решения этого конфликта, что любое решение должно быть приемлемым для Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Напоминание стран не имеет никакого значения, я имею в виду, что это решение в равной степени должно быть приемлемым. К сожалению, правительство Азербайджана, Президент Азербайджана хотят достичь такого решения, которое будет приемлемо только для Азербайджана. Это невозможно. Нужен компромисс, и для компромисса нужна атмосфера, и для этого Азербайджан должен немедленно прекратить агрессию против Нагорного Карабаха и Армении, потому что это Азербайджан начал, между прочим, и это была заранее спланированная операция, и нет никаких сомнений, что эта операция была спланирована во время военных учений совместно с турецкими вооруженными силами. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам большое. Давайте исходить из того, что вариант должен быть в самом деле приемлемым и для Армении и, разумеется, для Азербайджана. Никакого военного способа разрешить этот конфликт не существует. Только политика и дипломатический путь. Спасибо.

X X X

До настоящего времени неоднократно попадающий в неприятное положение, выступая перед международной общественностью, Никол Пашинян и на сей раз не нарушил традицию. Оказавшись беспомощным перед вопросами ведущих передачи, премьер-министр Армении в выступлении вновь говорил ложь и домыслы, не приведя ни единого факта.

Затем в обсуждениях приняли участие политические и военные эксперты.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко:

- Я внимательно прослушал выступления лидеров Азербайджана и Армении. Безусловно, четкое, абсолютно логичное, выверенное и последовательное выступление Ильхама Алиева. Это - школа МГИМО. МГИМО готовит действительно великие кадры. Теперь по сути сказанного. Президент Ильхам Алиев прав, абсолютно справедливо сказав, что при современном уровне развития технологий разведки - спутниковой, электронной, агентурной - невозможно скрыть факт того, что если на территорию Азербайджана действительно были бы переброшены турецкие истребители, это вскрывается элементарно любой страной, которая имеет спутниковую разведку. А сегодня район Нагорного Карабаха находится под плотным наблюдением всех ведущих стран мира. Хотел бы зафиксировать внимание коллег на следующем. Все мы приверженцы международного права. С точки зрения норм международного права сегодня боевые действия ведутся на территории Азербайджана, между Вооруженными силами Азербайджана и армянскими воинскими формированиями.