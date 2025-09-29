В Баку у жилых домов появились камеры

В Ясамале жители зафиксировали интересный факт, связанный с камерами наблюдения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, установка камер здесь направлена не только на обеспечение безопасности дорожного движения и контроль, но и на сохранение общественного порядка.

Согласно утверждениям, камеры, направленные на жилые здания, используются для выявления жильцов, выбрасывающих мусор из окон. После этого определяется конкретная квартира, а ее владельцы штрафуются.

Отметим, что в Азербайджане установка камер наблюдения вокруг жилых домов возможна по решению муниципалитета или жилищно-эксплуатационного управления. Если это делается для защиты общественных интересов и не нарушает неприкосновенность частной жизни, такой шаг считается законным.