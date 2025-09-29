Дорожная карта Баку–Белен нацелена на устойчивый рост инвестиций

В настоящее время разрабатывается Дорожная карта Баку-Белен, чтобы обеспечить увеличение финансирования со всех источников до уровня 1,3 триллиона долларов в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе Бакинской Недели климатических действий (Baku Climate Action Week).

Он отметил, что на COP29 были достигнуты исторические результаты:

"Мы завершили долгие переговоры по рынкам углерода, что направит триллионы долларов инвестиций в климатические проекты в развивающихся странах. Азербайджанский банковский сектор реализовал "зеленые проекты" на сумму 1,2 миллиарда долларов США. Азиатский банк развития выделил 3,5 миллиарда долларов на борьбу с таянием ледников. Международные финансовые институты взяли на себя обязательство ежегодно выделять 170 миллиардов долларов до 2030 года. Глобальные активные управляющие, контролирующие более 10 триллионов долларов, присоединились к нашим инициативам", - сказал президент COP29.

М. Бабаев также подчеркнул запуск Фонда для возмещения потерь и ущерба, средства которого уже готовы к распределению в этом году.

"Одним из ключевых результатов стало установление нового финансового ориентира в Баку - обязательство донорских стран ежегодно выделять не менее 300 миллиардов долларов на климатическое финансирование с 2035 года. Это наивысшая цель, когда-либо установленная в рамках процесса ООН. Мы продолжаем активно председательствовать на COP29, привлекая страны к ответственности за данные в Баку обязательства. В этом месяце на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке совместно с Генеральным секретарём Антониу Гутерришем мы напомнили донорам об их обязательствах. Мы работаем над новыми партнёрствами и готовимся к Всемирному форуму городов, который состоится в Баку в 2026 году", - добавил он.