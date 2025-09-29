ОТГ может стать платформой для развития "зеленого" энергетического коридора в Центральной Азии

Организация тюркских государств (ОТГ) способна выступить эффективной платформой для развития "зеленого" энергетического коридора, включающего страны Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель Центра исследований тюркского мира при Центре анализа экономических реформ и коммуникации Вусаля Джафарова на конференции аналитических центров стран-членов ОТГ в Баку.

По ее словам, успешная реализация коридора потребует финансирования со стороны ЕС и партнёрства в области облачных технологий, что позволит укрепить энергетическую безопасность Европы и соседних регионов. Азербайджан, отметила Джафарова, расширяет сотрудничество с Китаем, включая три крупные совместные энергетические инициативы.

"Энергетическая безопасность - фундаментальная часть национальной и региональной стабильности. Без дипломатии невозможно создать эффективные энергетические коридоры и обеспечить экспорт энергии", - подчеркнула эксперт.

Джафарова добавила, что ОТГ предоставляет уникальную платформу для реализации проектов по "зеленому" водороду, технологиям улавливания углекислого газа и другим инновационным решениям в области устойчивой энергетики.