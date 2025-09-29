Экс-президент ГА ООН отметил лидерство Азербайджана в климатической повестке

Азербайджан сумел выполнить все обещания, данные в рамках подготовки и проведения COP29, и продолжает оставаться лидером в глобальной климатической повестке.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend Президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса в кулуарах мероприятия "Бакинская неделя климатических действий 2025".

По ее словам, несмотря на сложную международную обстановку, включающую более 100 вооруженных конфликтов, энергетический и финансовый кризисы, Азербайджан в полном объеме обеспечил организацию конференции COP29, выполнив ключевые задачи по запуску нового климатического финансирования объемом 300 миллиардов долларов, созданию и полноценному функционированию Фонда по потерям и ущербу, а также принятию решений по углеродным рынкам (статья 6 Парижского соглашения).

"Все, что ожидалось от Азербайджана, было реализовано - от логистики и организации до реальных результатов переговоров. Это был не разовый успех: мы видим, что страна продолжает демонстрировать национальный приоритет в климатической повестке", - подчеркнула Эспиноса.

Говоря о перспективах до 2030 года, экс-президент ГА ООН отметила, что мир сталкивается не просто с изменением климата, а с климатическим кризисом, который угрожает жизням миллионов людей. При этом, по ее словам, уже сегодня существуют научные знания, технологии и ресурсы для его преодоления.

"Чего нам не хватает - так это политической воли и ответственности. Даже с учетом новых обязательств стран в рамках Парижского соглашения, мы пока не удерживаем цель 1,5 градуса. Сейчас эксперты говорят о риске превышения порога в 3 градуса, что означает исчезновение многих государств, включая малые островные страны", - отметила она.

Эспиноса подчеркнула необходимость увеличения объема ресурсов, масштабного внедрения низкоуглеродных технологий и принятия решений, основанных на науке.