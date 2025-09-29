Назначены арбитры на матч Лиги чемпионов "Карабах" - "Копенгагеном"

Назначены судьи на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном".

Как сообщает Day.Az, встречу будет судить голландский арбитр турецкого происхождения Сердар Гёзюбююк.

Ему на линии будут помогать помощники судьи Эрвин Зейнстра и Патрик Иния, четвертый арбитр - Янник Ван Дер Лан.

В качестве главного судьи VAR назначен Роб Дайпер, а на AVAR - Йерун Маншот.

Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.