Назначены арбитры на матч Лиги чемпионов "Карабах" - "Копенгагеном" Назначены судьи на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Копенгагеном". Как сообщает Day.Az, встречу будет судить голландский арбитр турецкого происхождения Сердар Гёзюбююк. Ему на линии будут помогать помощники судьи Эрвин Зейнстра и Патрик Иния, четвертый арбитр - Янник Ван Дер Лан. В качестве главного судьи VAR назначен Роб Дайпер, а на AVAR - Йерун Маншот. Отметим, что матч "Карабах" - "Копенгаген" состоится 1 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.
