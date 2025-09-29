Средний коридор становится платформой для совместных промышленных проектов тюркских стран

Узбекистан, как и Азербайджан, рассматривает Средний коридор как стратегический экономический мост между Востоком и Западом и активно продвигает совместные промышленные проекты в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Азизджон Каримов в кулуарах конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"Средний коридор не должен быть только транзитным направлением. Тюркский мир должен развивать кооперацию и реализовывать совместные экономические проекты, используя имеющийся промышленный и интеллектуальный потенциал", - подчеркнул Каримов.

По его словам, для Узбекистана ОТГ является третьим по значимости торговым партнером после России и Китая, с совокупным объёмом торговли около 10 миллиардов долларов ежегодно. Важными направлениями остаются развитие промышленности, лёгкой и пищевой отраслей, а также создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

Каримов также отметил перспективу формирования совместного тюркского бренда, который на первом этапе объединит продукцию разных стран, а впоследствии станет основой для масштабных общетюркских экономических проектов.

"Использование промышленного и сырьевого потенциала Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии, а также человеческого капитала региона позволит укрепить экономическое пространство тюркского мира", - заключил он.