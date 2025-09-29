https://news.day.az/sport/1784066.html Стало известно, когда ФИФА может утвердить заявку Азербайджана и Узбекистана на проведение ЧМ-2027 2 октября ФИФА может утвердить совместную заявку Азербайджана и Узбекистана на проведение чемпионата мира-2027 по футболу среди игроков до 20 лет.
2 октября ФИФА может утвердить совместную заявку Азербайджана и Узбекистана на проведение чемпионата мира-2027 по футболу среди игроков до 20 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту стран СНГ, прошедшего сегодня в Гяндже.
"Надеемся, что получим вместе с Азербайджаном право на проведение чемпионата мира", - отметил Икрамов.
Если заявка будет одобрена, турнир впервые пройдет в регионе и станет значимым событием для развития футбола в обеих странах.
