Египтянин сдвинул зубами судно весом 700 тонн - ВИДЕО
Египетский борец Махрус сдвинул зубами судно весом 700 тонн.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Махрус заявил, что намерен подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
Текущий рекорд составляет 614 тонн. Спортсмен в марте этого года был занесен в Книгу рекордов за протяжку поезда весом 279 тонн, а также за рекорд по буксировке локомотива".
