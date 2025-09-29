Египтянин сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Египетский борец Махрус сдвинул зубами судно весом 700 тонн.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Махрус заявил, что намерен подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса.

Текущий рекорд составляет 614 тонн. Спортсмен в марте этого года был занесен в Книгу рекордов за протяжку поезда весом 279 тонн, а также за рекорд по буксировке локомотива".