https://news.day.az/autonews/1784046.html
Chery распространила фото кроссовера Tiggo 8 нового поколения
В четвертом квартале 2025 года компания Chery начнет продажи кроссовера Tiggo 8 нового поколения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.
Судя по распространенным фото, покупателям предложат два варианта оформления передней части. Один будет выполнен в стиле Tiggo 8 Plus с раздельными фарами и Х-образной решеткой, другой - с другим дизайном фар и ромбовидным узором радиатора.
Сзади у новинки появились фонари, растянувшиеся на всю ширину кузова и сдвоенные патрубки выхлопной системы.
Размеры автомобиля составляют 4749×1880×1710 мм. Колесная база --2825 мм. Данные о двигателях пока не раскрываются.
