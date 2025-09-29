Chery распространила фото кроссовера Tiggo 8 нового поколения

В четвертом квартале 2025 года компания Chery начнет продажи кроссовера Tiggo 8 нового поколения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

Судя по распространенным фото, покупателям предложат два варианта оформления передней части. Один будет выполнен в стиле Tiggo 8 Plus с раздельными фарами и Х-образной решеткой, другой - с другим дизайном фар и ромбовидным узором радиатора.

Сзади у новинки появились фонари, растянувшиеся на всю ширину кузова и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Размеры автомобиля составляют 4749×1880×1710 мм. Колесная база --2825 мм. Данные о двигателях пока не раскрываются.