4SIM и Ассоциация политики искусственного интеллекта Турции подписали меморандум

Подписан меморандум о взаимопонимании между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Ассоциацией политики искусственного интеллекта Турции (AIPA).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров и президент AIPA Зафер Кючюкшабаноглу.

Документ был подписан на полях INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.