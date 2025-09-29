https://news.day.az/economy/1784102.html 4SIM и Ассоциация политики искусственного интеллекта Турции подписали меморандум Подписан меморандум о взаимопонимании между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Ассоциацией политики искусственного интеллекта Турции (AIPA).
Подписан меморандум о взаимопонимании между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Ассоциацией политики искусственного интеллекта Турции (AIPA).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум подписали исполнительный директор 4SIM Фариз Джафаров и президент AIPA Зафер Кючюкшабаноглу.
Документ был подписан на полях INMerge Innovation Summit, организованного PASHA Holding в Баку.
