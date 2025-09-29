https://news.day.az/society/1784104.html Скончался Джабир Иманов Скончался заслуженный артист Джабир Иманов. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла сегодня в спортзале, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы. Причиной смерти стал инфаркт. Артисту внезапно стало плохо.
Причиной смерти стал инфаркт. Артисту внезапно стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, однако спасти 49-летнего актёра не удалось.
