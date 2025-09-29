Скончался Джабир Иманов

Скончался заслуженный артист Джабир Иманов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла сегодня в спортзале, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы.

Причиной смерти стал инфаркт. Артисту внезапно стало плохо. На место была вызвана скорая помощь, однако спасти 49-летнего актёра не удалось.