Ожидается ли рост цен на железнодорожном транспорте в Азербайджане?

На "Азербайджанских железных дорогах" повышения стоимости проезда не ожидается.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend пресс-секретарь АЖД Бахтияр Гаджиев.

Отметим, что с учетом возникшей необходимости предоставления более качественного обслуживания в общественном транспорте, в целях обеспечения бесперебойности пассажироперевозок и достижения целей, установленных Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы, принято решение о регулировании тарифов и утверждены новые тарифы. Тариф на услуги по перевозке пассажиров в метро установлен в размере 60 гяпиков за проезд, нижний предел тарифов на регулярных внутригородских (внутрирайонных), межпоселковых и пригородных автобусных маршрутах, отвечающих современным требованиям и работающих исключительно на основе безналичных платежных инструментов (в зависимости от расстояния тарифы различаются), - 60 гяпиков.

Тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года.