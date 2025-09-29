Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в инвестировании в проект солнечной энергетики в Физулинском районе Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend старший инвестиционный специалист АБР Али Малик.

В рамках COP29 в Баку в ноябре 2024 года министерство энергетики Азербайджана, China Energy Overseas Investment Co. Ltd. и ООО SOCAR Green заключили Исполнительное соглашение по проекту солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физулинском районе.

"Пока проводится предварительная оценка, но интерес к этому проекту у нас есть", - пояснил он.

Али Малик заявил, что команда АБР по инфраструктурному финансированию обсудила участие банка в энергетическом, водном и финансовом секторах Азербайджана, реализованные проекты, планы на будущее, а также положительные перспективы рынка в связи с повышением кредитного рейтинга страны.

Он подчеркнул, что АБР очень активен в Азербайджане по линии операций с частным сектором:

"В прошлом году мы заключили здесь соглашения по двум крупномасштабным проектам солнечной энергетики: один называется "Банка", другой - проект солнечной электростанции "Билясувар". Общая мощность этих проектов составляет около 760 мегаватт, и их совместно развивали компании Masdar и SOCAR Green.

Совокупная стоимость обоих проектов составляет примерно 600 миллиона долларов США. Мы предоставили для них долгосрочные кредиты с основными гарантиями. Покупателем электроэнергии выступает компания "Азерэнержи", а девелоперами проектов - SOCAR Green и Masdar".

Представитель АБР отметил, что, кроме того, банк совместно с компанией Masdar работает над проектом ветряной энергетики "Гобустан" мощностью 220 мегаватт: "Финансирование этого проекта будет осуществлено Masdar, и его завершение ожидается в ближайшем будущем, вероятно, к концу следующего года".

Представитель банка также рассказал о возможностях участия АБР в проектах по очистке сточных вод в Азербайджане: "Мы уделяем внимание проектам по опреснению и очистке сточных вод. Например, АБР назначен консультантом по транзакции для очистных сооружений сточных вод в Говсане и оказывает консультационные услуги в рамках государственно-частного партнерства".

А. Малик также подчеркнул, что АБР сотрудничает с Азербайджаном и в финансовом секторе и заинтересован в дальнейшем развитии этого направления:

"Мы работаем и с финансовыми институтами. Также мы участвуем в аграрном секторе Азербайджана. Например, в 2024 году мы провели сделку с одной из местных компаний и рассматриваем будущие возможности.

В целом, оценивая рыночные перспективы, мы считаем азербайджанский рынок привлекательным. Особенно мы видим большой потенциал для финансирования частного сектора в сфере возобновляемой энергетики и очистки сточных вод. Мы оптимистично смотрим на экономику и рынок Азербайджана.

Поскольку кредитный рейтинг Азербайджана улучшился, у АБР появилось больше возможностей предоставлять кредиты и инвестировать в стране. На сегодняшний день объем инвестиций АБР в Азербайджан по линии несуверенных (частных) операций составляет около 200 миллионов долларов США, и в основном они направлены в сектор возобновляемой энергетики. Мы готовы увеличить эту сумму, так как Азербайджан уже имеет инвестиционный рейтинг, что открывает для нас больше возможностей для кредитования и инвестиций", - добавил А. Малик.