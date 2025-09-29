Трамп рассказал о возможном заключении соглашения по избежанию шатдауна в США

Члены Демократической партии могут захотеть заключить соглашение по избежанию шатдауна, такое предположение сделал глава Штатов Дональд Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет агентство Reuters.

"В преддверии встречи законодателей с Дональдом Трампом члены республиканской партии в Конгрессе попытались обвинить демократов в тупиковой ситуации перед приближающимся крайним сроком принятия закона, направленного на предотвращение шатдауна", - говорится в статье.

Республиканцы призвали своих оппонентов согласиться на краткосрочный законопроект, чтобы выиграть немного времени.

Без принятия законодательства о финансировании некоторые правительственные учреждения закроются в среду, 1 октября, то есть в первый день нового финансового года правительства США.

Как указано в материале, республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но для принятия временной меры по сохранению работы правительства необходимо набрать не менее 60 голосов в 100-местном Сенате. Это означает, что потребуется несколько голосов демократов.