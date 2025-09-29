Турецкие и сирийские силовики ликвидировали восемь сторонников ИГ

Турецкие спецслужбы совместно с МВД и сирийскими коллегами провели операцию против сторонников террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.

Как сообщили в МВД Турции, ликвидированы восемь из 14 подозреваемых, передает Day.Az.

По данным ведомства, семья из 14 человек, принявших идеологию ИГ, арендовала автомобиль у гражданина Турции по имени Бинали Аслан, после чего убила его и пересекла сирийскую границу. Их местонахождение удалось установить в городе Атма, провинция Идлиб. В ходе совместной операции Национальной разведки, антитеррористического подразделения МВД и Сирийской службы внутренней безопасности боевики открыли огонь в ответ на призывы сдаться. Завязался бой, в результате которого восемь человек были уничтожены, двое ранены, а четверо задержаны живыми.

Все задержанные были экстрадированы в Турцию. Тело убитого ими владельца автомобиля нашли закопанным в провинции Мерсин. Кроме того, задержали ещё двоих жителей Анкары, у которых ранее останавливались преступники.