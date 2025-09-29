Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал американского лидера Дональда Трампа не выстраивать комбинации насчет возможной продажи американского оружия европейским странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Лукашенко высказался в эфире телеканала "Беларусь-1".

Лукашенко обратился к Трампу с просьбой не планировать продажи оружия ЕС "типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают"". "Слушайте, ну мы же взрослые люди", - отметил он.