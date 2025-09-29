https://news.day.az/world/1783945.html Лукашенко обратился к Трампу с просьбой Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал американского лидера Дональда Трампа не выстраивать комбинации насчет возможной продажи американского оружия европейским странам. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Лукашенко высказался в эфире телеканала "Беларусь-1".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом Лукашенко высказался в эфире телеканала "Беларусь-1".
Лукашенко обратился к Трампу с просьбой не планировать продажи оружия ЕС "типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают"". "Слушайте, ну мы же взрослые люди", - отметил он.
