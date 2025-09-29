В Иране разрабатывается национальная программа по увеличению транзита

В Иране разрабатывается национальная транзитная программа для увеличения транзита и грузоперевозок.

Как сообщает Day.Az, в Тегеране состоялось заседание Национального штаба по транзиту с участием первого вице-президента Ирана Мохаммеда Резы Арифа.

На встрече состоялся обмен мнениями по первоначальному тексту документа Национальной программы по транзиту, и было решено, что рабочая группа в течение следующих двух недель придет к окончательному заключению и представит документ на утверждение правительству.

Цель подготовки данного документа - наладить координацию для удвоения доходов Ирана от транзита и грузоперевозок, а также увеличить долю транзита Ирана в региональном и внешнеэкономическом контексте.

На встрече Мохаммед Реза Ариф заявил, что одним из приоритетов Ирана является решение проблем транзита, и нет другого способа решить проблемы на пограничных переходах Ирана, кроме как наладить координацию.

"Избыточная бюрократия на границах Ирана по сравнению с соседними странами - одна из главных проблем, из-за которой Иран не может воспользоваться преимуществами транзита. Грузовики задерживаются на иранских пограничных переходах по разным причинам. Эта проблема создаёт дополнительные расходы для страны", - отметил он.