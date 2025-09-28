Жалкая манипуляция Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

В очередной раз премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, которое демонстрирует его излюбленную тактику: уход от сути вопроса к формальным придиркам. На этот раз его возмущение вызвало словосочетание "Зангезурский коридор". По словам главы армянского правительства, подобные формулировки якобы являются территориальными претензиями к Армении и противоречат достигнутым договорённостям.

С такими умозаключениями Пашинян выступил не в ереванском кафе, а в ходе выступления в Генассамблее ООН. Напомним, что 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций.

В этой совместной декларации нет ни слова о территориальных претензиях Азербайджана к Армении. Пашинян это знает, но осознанно лжет и манипулирует. Он цепляется к названию "Зангезурский коридор", утверждая, что оно якобы унижает армянский суверенитет. Но ведь суть проекта заключается не в терминах, а в обеспечении транспортной связи, которая принесет выгоду всем странам региона. Можно называть его "дорогой Транскавказской дружбы", "транспортным маршрутом будущего" или "дорогой Трампа" - суть не изменится.

Глядя на все это возникает закономерный вопрос: а имеет ли Никол Пашинян моральное и политическое право предъявлять претензии к терминологии, используемой в Баку? Ведь именно он за последние годы стал главным генератором лозунгов и заявлений, которые привели к обострению конфликта, затягиванию переговоров и, в конечном счёте, к военным столкновениям.

Вспомним 2019 год. Выступая во временно оккупированном Ханкенди, Никол Пашинян громогласно заявил: "Карабах - это Армения и точка". Этот лозунг мгновенно стал символом армянской политической доктрины того времени, нацеленной не на поиск компромиссов, а на окончательное закрепление оккупации азербайджанских территорий. Ныне Пашинян пытается оправдаться за те свои речи, но мы все помним.

Сегодня же Пашинян пытается изображать приверженность миру, ловко манипулируя терминами. Однако именно его громкие заявления стали одним из факторов, приведших к тому, что дипломатические возможности были исчерпаны и Азербайджан вынужден был прибегнуть к силовому варианту восстановления своей территориальной целостности. Впрочем, мы можем напомнить и многое иное.

Так, летом 2020 года Армения предприняла провокацию в Товузском направлении, атаковав азербайджанские позиции. Этот шаг был воспринят в Баку как очередное доказательство того, что Ереван не намерен решать конфликт мирным путем. Далее последовали массированные обстрелы азербайджанских сёл, жертвами которых становились мирные жители. Именно такие действия стали непосредственным триггером Второй Карабахской войны, длившейся 44 дня.

В ходе этой войны, по приказу Никола Пашиняна, с территории Армении по Гяндже и иным азербайджанским городам были нанесены ракетные удары. В их результате погибли и получили ранения азербайджанские старики, женщины, дети. Это было жуткое преступление против человечности, вина за которое лежит лично на Пашиняне. Никто и ничего не забыл.

Мы помним, в частности, и то, что Армения потерпела сокрушительное поражение, подписав в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление о прекращении огня. Однако и после этого Ереван не сделал выводов. Пашинян продолжил поддерживать карабахскую сепаратистскую структуру - политически, финансово и даже военным ресурсом. Это и стало причиной однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года, после которой Баку окончательно восстановил свою территориальную целостность.

На фоне таких маневров Пашиняна стоит напомнить позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его линия была четкой и последовательной на протяжении всех лет: "Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак". Эта позиция ни разу не изменилась, вне зависимости от конъюнктуры, международного давления или колебаний ситуации на фронте.

Если Пашинян прошел "эволюционный путь" - от радикальных лозунгов до вынужденных признаний территориальной целостности Азербайджана, то глава нашего государства всегда демонстрировал неизменность и твердость в раз и навсегда выбранной стратегии. Это и стало одним из факторов, позволивших Баку достичь исторической победы и освободить свои земли.

Особо подчеркну, что после восстановления своей территориальной целостности, именно Азербайджан предложил конкретные шаги по установлению окончательного мира: подписание мирного договора, открытие транспортных коммуникаций, развитие регионального сотрудничества. Однако на пути к этому миру остается одно серьезное препятствие: Армения до сих пор не внесла изменения в собственную Конституцию. В ее тексте продолжают оставаться положения, которые содержат прямые территориальные претензии к Азербайджану. Если Ереван действительно готов к миру, он обязан устранить эти противоречия, а не заниматься мелкой словесной эквилибристикой. Иначе все речи Пашиняна о "радости от мира" будут оставаться лишь риторикой, не подкрепленной делами.