Трамп заявил, что переговоры об урегулировании в Газе "на завершающей стадии"

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по достижению урегулирования в секторе Газа вышли на финальную стадию.

Как передает Day.Az, в беседе с журналистами портала Axios он подчеркнул, что консультации уже "подходят к завершению" и могут стать основой для более масштабного мирного процесса на Ближнем Востоке.

"Все стороны стремятся к соглашению, но окончательного результата нам еще предстоит добиться", - отметил американский лидер.

По его словам, мирного исхода хотят и арабские страны, и Израиль, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Замечательно, что арабский мир активно взаимодействует с нами. Даже ХАМАС ведет с ними диалог и проявляет уважение к арабским государствам", - добавил Трамп.

Он выразил уверенность, что в случае успеха это станет "великим днем для Израиля и всего Ближнего Востока" и предоставит "первый шанс достичь подлинного мира в регионе".

28 сентября в своей социальной сети Truth Social Трамп написал: "У нас появился реальный шанс достичь на Ближнем Востоке чего-то грандиозного. Впервые все нацелены на особый результат. Мы этого добьемся". В последние дни он не раз подчеркивал, что сделка, предполагающая урегулирование ситуации в Газе и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, может быть заключена в ближайшее время.