На III Играх стран СНГ обеспечиваются меры безопасности

В связи с III Играми стран СНГ, стартовавшими в Гяндже и еще шести городах нашей страны, Министерством внутренних дел обеспечиваются меры безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск несут службу в составе совместных нарядов с целью сохранения общественного порядка и обеспечения безопасности.
Все объекты и территории, где проходят Игры, взяты под контроль, предпринимаются необходимые меры для поддержания правопорядка.
