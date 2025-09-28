На III Играх стран СНГ обеспечиваются меры безопасности

В связи с III Играми стран СНГ, стартовавшими в Гяндже и еще шести городах нашей страны, Министерством внутренних дел обеспечиваются меры безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск несут службу в составе совместных нарядов с целью сохранения общественного порядка и обеспечения безопасности.

Все объекты и территории, где проходят Игры, взяты под контроль, предпринимаются необходимые меры для поддержания правопорядка.