Азербайджан выступил с заявлением в Совете ООН по правам человека

Азербайджан вновь подтвердил приверженность конструктивному диалогу и сотрудничеству с органами и механизмами ООН по правам человека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Азербайджана, сделанном во время обсуждения 5-го пункта повестки дня Совета ООН по правам человека.

Подчеркнуто, что Азербайджан считает реальный диалог с механизмами в области прав человека важным фактором для лучшего взаимопонимания и повышения эффективности системы.

"Мы будем активно продолжать сотрудничество с механизмами ООН по правам человека как часть наших широких усилий по продвижению и защите прав человека.

Оглядываясь на восемь десятилетий Организации Объединённых Наций, мы должны приложить усилия для обеспечения того, чтобы механизмы по правам человека были эффективными, прозрачными, свободными от политизации и двойных стандартов. Тем самым мы сможем укрепить нашу коллективную приверженность продвижению и защите прав человека во всем мире", - говорится в заявлении.