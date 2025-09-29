Азербайджан выступил с заявлением в Совете ООН по правам человека - ВИДЕО
Азербайджан вновь подтвердил приверженность конструктивному диалогу и сотрудничеству с органами и механизмами ООН по правам человека.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Азербайджана, сделанном во время обсуждения 5-го пункта повестки дня Совета ООН по правам человека.
Подчеркнуто, что Азербайджан считает реальный диалог с механизмами в области прав человека важным фактором для лучшего взаимопонимания и повышения эффективности системы.
"Мы будем активно продолжать сотрудничество с механизмами ООН по правам человека как часть наших широких усилий по продвижению и защите прав человека.
Оглядываясь на восемь десятилетий Организации Объединённых Наций, мы должны приложить усилия для обеспечения того, чтобы механизмы по правам человека были эффективными, прозрачными, свободными от политизации и двойных стандартов. Тем самым мы сможем укрепить нашу коллективную приверженность продвижению и защите прав человека во всем мире", - говорится в заявлении.
