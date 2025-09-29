Объем международных грузовых перевозок через иранские аэропорты сократился
За пять месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 августа 2025 года) объём международных грузоперевозок через аэропорты Ирана сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта - 21 августа 2024 года).
По информации Day.Az, это отражено в статистике Иранской компании аэропортов и воздушной навигации.
Согласно статистике, за отчетный период через воздушные порты страны было перевезено 26,9 тысячи тонн грузов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33 тысячи тонн.
|
Месяц
|
Текущий иранский год (21 марта 2025 г. -20 марта 2026 г.) (тонны)
|
Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. -20 марта 2025 г.) (тонны)
|
Процентное изменение
|
1-й месяц (21 марта-20 апреля)
|
6 330
|
4 859
|
30%
|
2-й месяц (21 апреля-21 мая)
|
6 529
|
6 443
|
1%
|
3-й месяц (22 мая-21 июня)
|
5 223
|
7 122
|
-27%
|
4-й месяц (22 июня-22 июля)
|
3 344
|
8 843
|
-62%
|
5-й месяц (23 июля-22 августа
|
5 443
|
6 620
|
-18%
|
Итого
|
26 983
|
33 099
|
-18%
По статистике, за пять месяцев наибольший объем международных грузоперевозок пришелся на аэропорт Мешхеда - 14 тысяч тонн, аэропорт Шираза - 4,23 тысячи тонн и аэропорт Тебриза - 1,95 тысячи тонн.
Отметим, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, из которых 14 имеют международный статус. В среднем иранские аэропорты обслуживают около 30 миллионов пассажиров в год.
