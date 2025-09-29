Трамп хочет согласовать детали сделки по Газе с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что на его встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая состоится 29 сентября в Белом доме, будут окончательно согласованы детали сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Reuters, передает Day.Az.

По словам Трампа, все стороны заинтересованы в достижении договоренностей: "Все хотят заключить сделку". Он добавил, что получил "очень хороший отклик" как от Израиля, так и от арабских стран.

Ранее в интервью порталу Axios президент США отмечал, что переговоры по урегулированию в Газе уже находятся "на завершающей стадии" и могут стать основой для более широкого мирного процесса на Ближнем Востоке.

В Truth Social Трамп также писал: "У нас есть реальный шанс добиться на Ближнем Востоке чего-то великого. Впервые все настроены на что-то особое. Мы этого добьемся". В последние дни он неоднократно подчеркивал, что соглашение, предусматривающее урегулирование конфликта в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, может быть достигнуто в ближайшее время.