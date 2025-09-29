В Баку проходит INMerge Innovation Summit

В Баку начал работу двухдневный INMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, основная цель юбилейного, пятого саммита INMerge - содействие развитию инновационной экосистемы Азербайджана, создание платформы для сотрудничества между стартапами и инвесторами, а также обмена опытом и знаниями между всеми участниками экосистемы.

Саммит объединит лидеров мнений, инвесторов и новаторов из таких сфер, как финтех, телекоммуникации, электронная коммерция и другие. INMerge также является стратегической площадкой для установления партнерств, расширения сотрудничества и укрепления международных связей с ключевыми представителями индустрии в регионе.

Саммит, прошедший в 2024 году в Баку, собрал более 5000 участников, свыше 100 спикеров, а также стартапов и инвесторов, подготовка к мероприятию 2025 года уже началась с еще более амбициозными целями.

Среди спикеров саммита 2024 года были сооснователь YouTube Стив Чен, вице-президент и технический директор Amazon Вернер Вогельс, сооснователь Starbucks Зев Сигл, основатель Waze Ури Левин, профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

