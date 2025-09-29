Конгресс США изучает роль ФБР в беспорядках в Капитолии 2021 года

Конгресс США начал расследование, посвящённое роли Федерального бюро расследований (ФБР) в событиях 6 января 2021 года, когда сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия.

Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, в эфире телеканала CNN, передает Day.Az.

Ранее на этой неделе Трамп обвинил ФБР в провокациях, утверждая, что среди протестующих находились 274 агента ведомства, которые якобы действовали как подстрекатели. "Есть много новых вопросов, есть спорные видеозаписи, - отметил Джонсон. - Каким образом некоторые из этих людей были вовлечены? Подстрекали ли они толпу, открывали ли ворота, чтобы впустить протестующих внутрь? Эти вопросы требуют ответов".

После беспорядков был создан специальный комитет Палаты представителей для расследования обстоятельств штурма. Однако, по словам Джонсона, сейчас действует новый двухпартийный подкомитет, который анализирует работу прежней комиссии, поскольку в её деятельности "было много предвзятости и подтасовок".

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего тогда пост президента, попытались сорвать утверждение итогов президентских выборов ноября 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков полиция застрелила одну из протестующих женщин, также были зафиксированы несколько смертей по медицинским причинам. Кроме того, после столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.