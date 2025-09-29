Страховой рынок Азербайджана вырос

В январе-августе этого года по линии 16 страховых компаний Азербайджана было собрано 1,048 миллиарда манатов страховых взносов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, это на 120 млн манатов или на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составил 603,414 млн манатов, что на 105,1 млн манатов или на 21,1% больше, чем годом ранее.