Инициатива "Free Armenian Prisoners" представила новые "факты и подробности" по делу бывшего "государственного министра" самопровозглашенной "арцах" Рубена Варданяна по случаю второй годовщины его задержания.

Напомним, Варданян был арестован 27 сентября 2023 года у моста Хакари во время массового добровольного исхода армянского населения из Карабаха и помещен в следственный изолятор в Баку. Ранее, с ноября 2022-го по февраль 2023 года, он занимал должность "государственного министра", а после отставки решил остаться в регионе, заявив о намерении "разделить с местным населением трудности блокады".

Сразу после его задержания азербайджанские силовые структуры арестовали также ряд бывших руководителей террористической хунты в Ханкенди - в их числе "экс-президенты" Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, бывшие "министры" и "военные чиновники".

За время нахождения в заключении Варданян дважды объявлял "голодовку" - весной и зимой 2025 года, "протестуя против условий содержания и судебного процесса", который его сторонники называют "фарсом". Его адвокаты и международные правозащитные организации, включая Amnesty International, неоднократно заявляли о "нарушении права на справедливое судебное разбирательство и о фактах применения к нему пыток".

По данным инициативы, Варданяну предъявлено около 42 обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, материалы дела насчитывают более 100 тысяч страниц. Судебный процесс в Баку продолжается с января 2025 года, прошло уже более тридцати заседаний.

Инициатива "Free Armenian Prisoners" в своей публикации подчеркнула, что, оказывается, "дело Варданяна стало символом преследования не только одного человека, но и всего карабахского армянского сообщества, и призвала международные структуры усилить давление на Баку с требованием его немедленного освобождения".

Организация "Free Armenian Prisoners" есть не что иное, как рупор отвратительной, примтивной и насквозь лживой, истеричной мифологии. Под громкими лозунгами о "незаконных задержаниях" и "сфабрикованных делах" скрывается не правозащитная деятельность, а чистой воды пропаганда. Всё построено на эмоциональных заявлениях, рассчитанных на то, чтобы вызвать сочувствие у внешней аудитории и отвлечь внимание от сущности происходящего. Но если убрать риторику и посмотреть на юридическую и политическую плоскость, становится ясно: никаких реальных фактов за этими заявлениями нет.

Каждый псевдоманифест "Free Armenian Prisoners" выстроен по одному и тому же шаблону: эмоциональные обвинения, громкие слова, ссылки на мифические источники. Но стоит задать элементарный вопрос: где конкретика? Где документы, где проверяемые доказательства, где правовая аргументация? Ответ прост - их нет. В основе инициативы лежит не стремление доказать истину, а желание дискредитировать судебный процесс в Баку и выдать преступников за "жертв режима".

Рубен Варданян и его окружение пытаются предстать в образе жертв, будто бы их наказание связано с политикой, а не с их действиями. Однако эта версия рушится при первом же сопоставлении с историей их деятельности. Они десятилетиями управляли оккупированными территориями, принимали решения, которые приводили к гибели людей и разрушению инфраструктуры. Попытка превратить фигурантов в "невинных узников совести" - это не правозащита, а чистая подмена понятий.

Формат заявлений "Free Armenian Prisoners" выдает их истинную задачу: не юридическую защиту, а информационную войну. Аргументация подменяется эмоциями, факты заменяются лозунгами, а любое несогласие с их тезисами тут же объявляется "пропагандой Баку". Такая риторика рассчитана на западные медиа, где не вникают в детали, а довольствуются готовыми формулами о "правах человека".

Самый устойчивый тезис этой группы - утверждение о "сфабрикованных обвинениях". Но под этим словосочетанием скрывается пустота. Ни одного внятного примера подтасовок, ни одного доказательства давления на следствие, ни одной независимой экспертизы. Зато есть бесконечные ссылки на "источники", которые либо анонимны, либо вообще не существуют. Миф повторяется до бесконечности, в надежде, что постоянное повторение заменит содержание.

Рубен Варданян - фигура, вызывающая резонанс не только в армянском обществе, но и в международных кругах. В Армении его часто представляют как "филантропа", "мецената" и "человека, посвятившего себя благотворительности". Однако за этой красивой витриной скрывается совсем иная биография, в которой переплетаются бизнес, политика и теневая экономика. Международные расследования и публикации рисуют его не романтизированным гуманитарным деятелем, а одним из ключевых участников сложных схем по отмыванию денег и финансированию сомнительных проектов.

В 2019 году OCCRP опубликовал разоблачительное расследование о так называемой "Троянской прачечной" - сети офшорных компаний, через которые незаконно выводились миллиарды долларов. В центре этой схемы оказался банк Варданяна "Тройка Диалог". По данным расследования, именно через счета, связанные с "Тройкой", прошло более 4,6 млрд долларов. Эти средства не просто растворялись в офшорных юрисдикциях: они шли на покупку элитной недвижимости в Европе, на роскошные яхты и картины, а также на финансирование политических инициатив. Transparency International и сегодня хранит эти материалы как показатель того, что речь шла не о случайных сделках, а о системной схеме, обслуживавшей интересы российских олигархов и чиновников.

На фоне этих разоблачений особенно показателен следующий шаг Варданяна. В 2022 году он отказался от российского гражданства и внезапно "обосновался" в Карабахе, где почти сразу же занял пост так называемого "государственного министра". Для армянских медиа это подавалось как акт служения "своему народу", но фактически речь шла о другом: Варданян централизовал финансовые потоки, контролировал теневую экономику и выстраивал систему нелегального управления, направленную против Азербайджана. Его публичные заявления носили агрессивный характер. В декабре 2022 года он прямо сказал: "Мы будем защищаться всеми средствами, включая военные. Азербайджан должен понимать, что мы не сдадимся". Для Баку такие высказывания были однозначным сигналом - Варданян выступает не как "филантроп", а как политический актор, поддерживающий вооруженный сепаратизм.

История Карабаха в последние десятилетия связана с целой плеядой негодяев, которые под видом "государственности" строили режим страха, грабежа, беззакония. Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывшие "президенты" "арцаха", десятилетиями руководили незаконными структурами, при которых азербайджанские города превращались в военные базы, а природные ресурсы эксплуатировались без всякого учета прав собственности. Драмбонский и Кашенский рудники стали символами этой незаконной деятельности: доходы от добычи золота и меди уходили через офшоры, трасты и фонды, близкие к окружению Варданяна. Только по данным Генпрокуратуры Азербайджана ущерб от незаконной добычи за десятилетие превысил 10 млрд долларов.

В эту же цепочку вписывается Араик Арутюнян, который вошел в историю приказом о ракетном ударе по Гяндже в 2020 году. В результате этого преступления погибли десятки мирных жителей, включая женщин и детей. Факт применения запрещенных кассетных боеприпасов подтвержден не только азербайджанским следствием, но и международными организациями, включая "Amnesty International". Здесь нет места разговорам о "политических обвинениях" - речь идет о конкретных военных преступлениях, задокументированных и доказанных.

Другие представители сепаратистской элиты, такие как Давид Бабаян и Давид Ишханян, играли роль идеологов. Первый активно лоббировал интересы сепаратистов на Западе, устраивал визиты европейских депутатов в Карабах, тем самым нарушая международное право. Второй, в качестве спикера так называемого "парламента", не раз заявлял, что "Азербайджан - враг, с которым невозможны переговоры". Подобная риторика использовалась для оправдания присутствия армянских вооруженных формирований на азербайджанской территории даже после окончания войны 2020 года.

Таким образом, Рубен Варданян - это не просто "меценат", каким его хотят представить в армянском обществе. Его имя связано с крупными международными коррупционными скандалами, его деятельность в Карабахе носила деструктивный и откровенно антиазербайджанский характер, а его окружение было встроено в систему незаконного управления и эксплуатации захваченных территорий. Суд над такими фигурами - это не "преследование народа", как любят утверждать их сторонники, а процесс над конкретными преступниками, чья деятельность принесла многомиллиардный ущерб и обернулась человеческими жертвами.

Инициатива "Free Armenian Prisoners" выстраивает свою кампанию вокруг тезиса о якобы применявшихся к Рубену Варданяну пытках. Но проверка фактов демонстрирует совершенно иную картину. До сентября 2025 года Международный Комитет Красного Креста имел регулярный доступ к заключенным в Баку, включая Варданяна. В официальных отчетах МККК нет ни одного упоминания о применении пыток или бесчеловечного обращения. Это не случайная деталь, а системная фиксация независимой международной структуры.

В январе 2024 года следственный изолятор, где содержался Варданян, посещала делегация Уполномоченного по правам человека Азербайджана. В отчете прямо зафиксировано: условия содержания соответствуют международным стандартам, жалоб на насилие или давление от заключенного не поступало. Этот факт полностью разрушает нарратив о "бесчеловечных условиях".

Отдельный элемент мифологии связан с "голодовками" Варданяна. Но врачи отмечали: речь шла о временном сокращении питания, причем под постоянным медицинским наблюдением. Угроза жизни отсутствовала, а значит, сама акция носила ярко выраженный политический характер и была рассчитана на информационный резонанс. Таким образом, рассказы о "пытках" и "истязаниях" - не более чем элемент адвокатской кампании, рассчитанной на западную публику.

В действительности Варданян предстал перед судом в Баку не как "благотворитель", а как один из ключевых финансистов сепаратистских структур в Карабахе. После 2020 года он активно создавал фонды и каналы для подпитки боевиков. Наиболее известный из них - фонд "Мы -"арцах"", через который миллионы долларов армянской диаспоры направлялись на закупку оружия и содержание вооруженных формирований.

Его личные счета в Швейцарии и на Кипре, по данным финансовых мониторинговых структур, также использовались для перевода средств в зону конфликта. Эти транзакции отслеживались как азербайджанскими, так и международными органами. Осенью 2022 года сам Варданян в интервью ""арцах" ТВ" прямо заявил о готовности "к диверсиям и сопротивлению любыми методами". Подобные слова в юридической плоскости расцениваются как угроза террористической деятельности.

Опасность заключалась и в его риторике. Варданян открыто говорил о готовности к диверсиям, "любым методам" сопротивления, фактически легитимизируя террор как инструмент политической борьбы. Это не просто заявления - за ними стояли реальные деньги, шедшие через фонды диаспоры. С их помощью вооружались группировки, которые долгие годы удерживали под угрозой жизни мирных жителей и нарушали международное право.

Параллельно строилась тщательно продуманная витрина "филантропа". Культурные проекты, благотворительные акции, громкие заявления о поддержке искусства и образования - все это призвано было скрыть настоящие источники капитала. Схема проста: создать картину мецената, за которой не видно тени банкира-отмывальщика и политического махинатора.

Именно поэтому обвинения в Азербайджане связаны не с "идеями" и "политическими взглядами", как пытаются представить западные лоббисты, а с конкретными уголовными преступлениями. Речь идет о финансировании терроризма, отмывании средств, создании незаконных вооруженных структур и нанесении ущерба государству. Эти обвинения подпадают под юрисдикцию международного права и не могут быть замылены риторикой о "национальной идентичности" или "исторических правах".

Истина же проста: Варданян и его окружение отвечают в суде за то, что совершили. И никакая кампания по их реабилитации, будь то в социальных сетях или через лоббистов, не изменит фактов, зафиксированных в следственных материалах, международных отчетах и документированных преступлениях.

Возникает закономерный вопрос: если доказательная база столь весома, почему часть западных структур пытается "прикрывать" Варданяна? Ответ прост. Долгие годы он был посредником между российскими и западными элитами, инвестировал миллионы в имиджевые проекты, культурные мероприятия и "гуманитарные инициативы". Для западных политиков он оставался удобным "окном" в мир российского капитала. Но в Баку этот ореол рассыпался, и Варданян предстал перед судом как обвиняемый по конкретным уголовным делам.

Заявления инициативы Free Armenian Prisoners демонстрируют одну закономерность - они не подкреплены никакими проверяемыми документами. Громкие слова о "сфальсифицированных подписях" так и не подтверждены независимыми экспертизами. Истории о "пытках" не имеют медицинских заключений. Жалобы на "судебный фарс" рушатся перед фактом: процесс проходит открыто, заседания посещают представители СМИ, а западные НПО, громко жалуясь на "ограниченный доступ", даже не подают заявки на аккредитацию в соответствии с азербайджанским законодательством.

В итоге все, что "Free Armenian Prisoners" пытается представить как доказательства, оказывается лишь набором эмоциональных заявлений, рассчитанных на медийный эффект. Политическая риторика здесь заменяет факты, а мифология - документированную реальность.

Азербайджан в этих процессах действует строго в правовом поле. Конституция страны прямо закрепляет принцип единой и неделимой территории, что исключает любые сепаратистские попытки.

Кроме того, Баку является участником Женевских конвенций, которые предоставляют государству право привлекать к ответственности военных преступников, совершивших преступления на его территории. Азербайджан реализует это право, соблюдая международные нормы и обеспечивая открытость судебных процессов.

Правовая основа дополняется и резолюциями Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884. Все они требовали немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Те, кто игнорировал эти требования, несут личную ответственность и закономерно предстают перед судом.

Таким образом, правовая база процессов в Баку является безупречной, а обвинения о "незаконности" и "нарушении прав" лишены юридической силы. Речь идет о справедливом и обоснованном суде над людьми, виновными в разрушениях, человеческих жертвах и преступлениях против мирного населения.

"Free Armenian Prisoners" - это не правозащитная инициатива, а инструмент политической кампании. Их заявления - не набор фактов, а конструктор из лозунгов, штампов и эмоциональных клише. В них нет правовой базы, нет документальных доказательств, нет опоры на реальность. Всё, что есть, - это попытка превратить лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, в символ "борьбы за свободу".

Но за этой дымовой завесой скрывается главное: отказ признать ответственность за годы оккупации, насилия и разрушений.