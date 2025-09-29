Азербайджан вернул достоинство ООН и международному праву

Прежде мы говорили, что выступления Президента Азербайджана носят программный характер. Последнюю же его речь, произнесенную на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, можно назвать фундаментальной. Ильхам Алиев в недолгом выступлении сумел охватить весь путь, пройденный Азербайджаном за годы независимости. Коснулся истории, рассказал о результатах и перешел к будущему. Это фактически был рассказ о том, как решать самые тяжелые проблемы, не потеряв достоинства и не преступив международного права. Азербайджанский лидер показал миру, что это возможно.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Сказанное является обращением ко всему мировому сообществу. Президент Азербайджана говорил о том, что нужно строить мир, в котором будет главенствовать справедливость, будут устранены двойные стандарты. Все это наши общие цели, мы, люди, в ответе за все происходящее. Мы единственные биологические существа, на которых возложена эта ответственность. Мы пришли в мир, чтобы созидать, а не для того, чтобы его уничтожить. Президент об этом и говорил - если мы хотим развивать наш мир, мы должны сохранить его. Он, я бы сказал, призвал мировое сообщество проснуться.

Мы все ждали выступления нашего лидера. И, уверен, не только мы.

Само участие Президента Азербайджана в юбилейной сессии Генассамблеи ООН имеет знаковый характер. Особенно потому, что в этот раз Ильхам Алиев выступал уже в качестве Президента страны-победительницы, положившей конец многолетнему конфликту и идущей по пути к прочному миру. Как сказал в своей речи Президент, на протяжении многих лет он говорил с этой трибуны о трагедиях, с которыми столкнулся Азербайджан, - агрессии, оккупации и несправедливости. Теперь же он говорит в ООН о долгом пути страны к победе и миру, о новой эпохе в истории Азербайджана, о том, как в ходе Отечественной войны он положил конец оккупации и как политическими средствами обеспечил мир.

Азербайджан - единственная страна, которой есть что сказать по вопросам войны и мира. Не в бессилии констатировать факты, не искать виновных и не просить о помощи мировое сообщество, а самой давать советы и выступать примером. Нынешний Азербайджан очень отличается от той страны, какой он был пять лет назад. Азербайджан присутствует на Высокой неделе ГА ООН совсем с другой философией. Мы выступаем как страна, которая завершила конфликт, обеспечила свою территориальную целостность, восстановила свой суверенитет и границы, выдвинула мирную повестку, принятую противной стороной. И, как сказал глава государства в своем выступлении, Азербайджан готов поделиться с другими своим опытом. Это знаковое заявление, которое, уверен, было воспринято очень серьезно всеми структурами Организации Объединенных Наций и другими странами.

Азербайджанский народ всегда гордился и будет гордиться своим лидером. Мы сегодня пишем историю и сами являемся участниками этого исторического процесса, что очень важно.

Азербайджан показал пример того, как быть, если не выполняются резолюции Совета Безопасности ООН и если сама Организация не способна обеспечить их выполнение.

Все знают о четырех резолюциях Совбеза, поддержавших территориальную целостность Азербайджана и требовавших незамедлительного вывода армянских сил с оккупированных территорий. Они не были выполнены Арменией по причине торжества двойных стандартов и по другим причинам, о которых мы прекрасно знаем. Хотя и говорят, что у ООН механизм исполнения принятых решений отсутствует, почему-то в некоторых случаях эти решения выполняются моментально. В нашем случае никакие механизмы просто не были задействованы, так как в этом не были заинтересованы державы. Те, кто принимал их, скорее всего, знали, что это ни к чему не приведет.

И все же те четыре резолюции сыграли свою роль. И не только эти резолюции, но и документы, в прежние годы принимавшиеся в других международных организациях и признававшие территориальную целостность Азербайджана. Тот факт, что в резолюциях международных организаций поддерживалась наша целостность, давал нам правовую основу для продолжения борьбы за торжество справедливости. Освободительная война Азербайджана была полностью обоснована с точки зрения международного права и Устава ООН, 51-я статья которого дает странам-членам право на самооборону от внешней агрессии.

Так что нельзя сказать, что резолюции Совбеза ООН были бесполезны. В свою очередь, Азербайджан продемонстрировал всему миру, что решения Организации Объединенных Наций имеют смысл и международное право, хоть и затоптаное державами, но все еще живо. Благодаря нам, ООН может записать в свою копилку выполненных решений эти четыре резолюции. Я бы даже сказал, что Баку помог ООН доказать свою нужность. Освободив свои земли, мы показали, что справедливость в мире все еще существует. Международное право живо. Пульс очень слабый, но критическое состояние пока не достигнуто и возможна реанимация. Наша страна выступает в роли реаниматора.

К сожалению, наш пример показывает и то, что достигать справедливости и восстанавливать свои законные права приходится собственными силами. И сегодня миру пора начать думать над тем, как обеспечить верховенство международного права, потому что без этого разрушение созданного на его основе миропорядка неизбежно.

Какие методы политики Баку было бы полезно перенять миру? Да все. От и до. Должен быть изучен весь период, начиная от возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева и до последних шагов Президента Ильхама Алиева к миру в регионе.

Если собрать все факты, получится готовый учебник, готовый свод наставлений, готовая платформа, которую могут использовать все страны, сталкивающиеся с негативными явлениями, такими, как оккупация и нарушение международного права.

Выступая в ООН, Президент Ильхам Алиев сказал, что ответы на глобальные вызовы должны быть инклюзивными, справедливыми и универсальными.

Инклюзивность - это состояние общества или среды, где каждый человек, независимо от своих физических, интеллектуальных, гендерных, расовых и религиозных данных имеет равные возможности, доступ к ресурсам и право голоса. Применительна к мировому сообществу в целом инклюзивность - это равные права и возможности всех стран, независимо от их масштабов, развитости и принадлежности и прочих показателей. Отсутствие инклюзивности в мировом сообществе проявляет себя постоянно. Очень четко отсутствие равенства проявило себя в ходе пандемии. Напомню, что Президент Ильхам Алиев первым выступил против "вакцинного национализма" и инициировал в ООН резолюцию об обеспечении равного, надлежащего, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира. Сам Азербайджан в период пандемии в качестве страны-донора оказал гуманитарную помощь более чем 80 странам.

Как сказал с трибуны ООН Президент Ильхам Алиев, наше видение - это мир и развитие, основанные на международном праве, невмешательство во внутренние дела государств, взаимное уважение и сотрудничество. "Давайте вместе построим мир, в котором будут устранены двойные стандарты, справедливость не будет избирательной, будет проявляться уважение к верховенству закона, мир будет обеспечиваться не только на словах, но и практическими шагами", - сказал наш лидер.

Двойные стандарты стали образом жизни. А так не должно быть. Стандарты на то и стандарты, чтобы применять их одинаково ко всем ситуациям, независимо от симпатий и антипатий. Очень плохой знак, когда те, кто говорят о справедливости, сами творят зло.

Сказанное азербайджанским лидером - это четкие месседжи всему миру. В них содержится глубокий смысл общечеловеческого значения. Упустив его, человечество проиграет свой мир.

Лейла Таривердиева