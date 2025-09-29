Средний коридор является символом тюркской интеграции

Средний коридор следует воспринимать как тюркский и одновременно как символ дипломатии и транспортной связности, укрепляющих стабильность в условиях глобальной неопределённости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Жандос Шаймарданов в ходе конференции аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, парафирование в США проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией является исторической вехой и общей победой всего тюркского мира. Она создает среду, где инфраструктура становится не только экономическим активом, но и политической гарантией стабильности и долгосрочного сотрудничества.

"Когда открываются границы, гармонизируются процедуры, энергетика, торговля и люди свободно перемещаются, стимул к конфликту уменьшается, а выгоды сотрудничества растут. Именно так география превращается в мир", - отметил он.

Шаймарданов подчеркнул значимость энергетических и цифровых инициатив, включая проект "зеленого" энергетического коридора через Черное море и подводной волоконно-оптической линии между Азербайджаном и Казахстаном. В совокупности они могут сформировать каспийско-черноморский "двойной коридор", объединяющий поставки электроэнергии и данных.

"Общая инфраструктура формирует общие интересы. Когда государства взаимозависимы в сфере энергетики и цифровой связности, они вырабатывают привычку сотрудничать, что укрепляет доверие и снижает уязвимость", - заключил директор института.