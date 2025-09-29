https://news.day.az/society/1784011.html В Баку BMW разбился о бордюр - ВИДЕО В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на дороге в Бузовна автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в бордюр. В результате аварии есть пострадавшие. Представляем кадры ДТП:
В Баку BMW разбился о бордюр - ВИДЕО
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на дороге в Бузовна автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в бордюр.
В результате аварии есть пострадавшие.
Представляем кадры ДТП:
