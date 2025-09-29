В Баку BMW разбился о бордюр

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на дороге в Бузовна автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в бордюр.

В результате аварии есть пострадавшие.

Представляем кадры ДТП: 