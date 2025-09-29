Изменятся ли цены на гибридные автомобили со следующего года?

Цены на гибридные автомобили могут вырасти. Так, в конце этого года истекает срок налоговых льгот на гибридные автомобили. Если его не продлят, то с 1 января следующего года за эти транспортные средства придется платить полноценные налоги и таможенные пошлины, что приведет к значительному удорожанию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, продавцы считают, что срок действия льгот будет продлен, иначе на автомобильном рынке произойдет заметный рост цен.

В последнее время стоимость автомобилей на бензине и дизеле значительно снизилась.

По мнению продавцов, если льготы не продлят, гибридные автомобили подорожают.

Отметим, что некоторые депутаты уже предложили продлить срок действия налоговых льгот.

