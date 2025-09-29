Азербайджан становится центром притяжения для британских инвесторов

Интерес британских инвесторов и компаний к Азербайджану велик, и эти возможности будут реализованы на практике.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в кулуарах Бакинской Недели климатических действий 2025 (Baku Climate Action Week).

Посол отметил, что участвует в мероприятии второй раз и высоко оценил его организацию:

"Бакинская Неделя климатических действий впервые состоялась в прошлом году и стала важным началом. В этом году мероприятие организовано шире и успешнее. Проведение COP29 для Азербайджана - большое достижение, открывающее возможности не только для правительств, но и для бизнеса и частных лиц в ответ на климатические вызовы. Амбициозные цели в секторе возобновляемой энергии внушают оптимизм. Есть планы по привлечению инвестиций и расширению проектов. Важно, чтобы все обязательства были выполнены. На мой взгляд, у Азербайджана есть огромный потенциал как на суше, так и на море в сфере солнечной, ветровой и гидроэнергетики, и действия могут быть ускорены", - сказал дипломат.

Ф.Олд также отметил возможности обмена опытом между Азербайджаном и Великобританией в области возобновляемой энергетики:

"Например, компания bp инвестирует в солнечную электростанцию "Шафаг" в Джебраиле. Этот проект также способствует декарбонизации терминала Сангачал. Интерес британских инвесторов и компаний к Азербайджану велик, и мы верим, что эти возможности станут реальностью".