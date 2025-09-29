ОТГ готовит новые проекты в экономике, транспорте, образовании и медиа

Организация тюркских государств (ОТГ) активно реализует программы и проекты в экономике, транспорте, медиа и образовании в рамках Turkic World 2040 Vision и стратегии ОТГ на 2022-2026 годы, готовясь к 12-му саммиту 6-7 октября в Габале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, на полях конференции аналитических центров государств - членов ОТГ в Баку.

Коджаман подчеркнул, что нынешняя встреча важна для обновления идей и адаптации к изменениям в мире. "Сегодняшняя встреча позволяет нам обменяться новыми идеями и укрепить сотрудничество между тюркскими государствами", - отметил он.

Он выделил особую роль Азербайджана как "моста между двумя крыльями тюркского мира". Замгенсека подчеркнул, что ОТГ - естественное объединение на основе общей истории и корней, где связи более прочные и искренние, чем в других международных организациях.

Коджаман выразил уверенность, что на предстоящем саммите главы государств представят важные инициативы, формирующие будущее тюркского мира, и отметил, что успешная организация конференции в Баку является поводом для гордости для всех участников.